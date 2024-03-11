Дефицит витамина D может стать причиной остеопороза

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупредила, что недостаток витаминов группы D может повлечь серьёзные заболевания.

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Речь о таких патологиях, как детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, перечислила она в беседе с газетой «Известия».

В качестве симптомов авитаминоза могут наблюдаться слабый мышечный тонус, боли в мышцах и костях, ломкие ногти и волосы, сухая кожа, отметила Тананакина.

Уровень витамина D определяется в ходе биохимического анализа крови. При обнаружении дефицита врачи назначают витаминные комплексы.

«Назначение витаминов осуществляется с учётом имеющихся у пациента противопоказаний», — добавила врач.

Ранее кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», в беседе с сайтом kp.ru перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.