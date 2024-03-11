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13 признаков, что менопауза уже не за горами. Чек-лист от врача

Многие женщины уверены, что лет до 45 они защищены от любых серьёзных гормональных изменений. Вот только специалистка утверждает, что это ощущение безопасности ложное — и та же менопауза спокойно может случиться и до 40 лет.

13 предвестников скорой менопаузы
© Секрет Фирмы

Как её вовремя распознать и отсрочить?

Симптомы менопаузы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы распознать менопаузу. Есть 13 ярких признаков.

  1. Меняется длина цикла (выбивается за пределы 21−35 дней).
  2. Уменьшается количество дней менструации меньше, выделений становится меньше.
  3. Снижается либидо.
  4. Скачет настроение, а перед менструацией оно падает сильнее всего.
  5. Появляется сухость во влагалище, неприятные ощущения во время секса и ранки — после.
  6. Появляется потливость, особенно перед менструацией и при физической нагрузке.
  7. Чувствуется сильное сердцебиение (даже в покое и без стресса).
  8. Появляется озноб во второй половине цикла с ломотой в суставах.
  9. Скачет давление, особенно при волнении и тревоге.
  10. Ухудшается память и концентрация внимания.
  11. Пропадают силы и мотивация, причём уже с утра.
  12. Появляются сонливость и бессонница.
  13. Появляется ощущение жара — похожее на приливы, но ещё не они.

Как отсрочить менопаузу

Гинеколог Комарова ранее рассказывала, как при первых признаках менопаузы на неё лучше реагировать. С планом действий и рекомендациями можно ознакомиться здесь.

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