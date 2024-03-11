13 предвестников скорой менопаузы

Многие женщины уверены, что лет до 45 они защищены от любых серьёзных гормональных изменений. Вот только специалистка утверждает, что это ощущение безопасности ложное — и та же менопауза спокойно может случиться и до 40 лет.

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Как её вовремя распознать и отсрочить?

Симптомы менопаузы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы распознать менопаузу. Есть 13 ярких признаков.

Меняется длина цикла (выбивается за пределы 21−35 дней). Уменьшается количество дней менструации меньше, выделений становится меньше. Снижается либидо. Скачет настроение, а перед менструацией оно падает сильнее всего. Появляется сухость во влагалище, неприятные ощущения во время секса и ранки — после. Появляется потливость, особенно перед менструацией и при физической нагрузке. Чувствуется сильное сердцебиение (даже в покое и без стресса). Появляется озноб во второй половине цикла с ломотой в суставах. Скачет давление, особенно при волнении и тревоге. Ухудшается память и концентрация внимания. Пропадают силы и мотивация, причём уже с утра. Появляются сонливость и бессонница. Появляется ощущение жара — похожее на приливы, но ещё не они.

Как отсрочить менопаузу

Гинеколог Комарова ранее рассказывала, как при первых признаках менопаузы на неё лучше реагировать. С планом действий и рекомендациями можно ознакомиться здесь.

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