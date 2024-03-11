13 предвестников скорой менопаузы

13 признаков, что менопауза уже не за горами. Чек-лист от врача
Многие женщины уверены, что лет до 45 они защищены от любых серьёзных гормональных изменений. Вот только специалистка утверждает, что это ощущение безопасности ложное — и та же менопауза спокойно может случиться и до 40 лет.
Как её вовремя распознать и отсрочить?
Симптомы менопаузы
Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы распознать менопаузу. Есть 13 ярких признаков.
- Меняется длина цикла (выбивается за пределы 21−35 дней).
- Уменьшается количество дней менструации меньше, выделений становится меньше.
- Снижается либидо.
- Скачет настроение, а перед менструацией оно падает сильнее всего.
- Появляется сухость во влагалище, неприятные ощущения во время секса и ранки — после.
- Появляется потливость, особенно перед менструацией и при физической нагрузке.
- Чувствуется сильное сердцебиение (даже в покое и без стресса).
- Появляется озноб во второй половине цикла с ломотой в суставах.
- Скачет давление, особенно при волнении и тревоге.
- Ухудшается память и концентрация внимания.
- Пропадают силы и мотивация, причём уже с утра.
- Появляются сонливость и бессонница.
- Появляется ощущение жара — похожее на приливы, но ещё не они.
Как отсрочить менопаузу
Гинеколог Комарова ранее рассказывала, как при первых признаках менопаузы на неё лучше реагировать. С планом действий и рекомендациями можно ознакомиться здесь.
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