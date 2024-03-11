Как определить персональную норму сахара

При этом у разных людей организм по-разному усваивается сахар. Поэтому одним можно больше углеводов в сутки, а другим — меньше. Хорошая новость в том, что каждый человек может самостоятельно разобраться, сколько сахара можно безопасно употреблять персонально ему. Для этого пригодиться лишь глюкометр, рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

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Как проверить реакцию организма на сахар

Если есть возможность, купите себе маленький глюкометр. После этого, посоветовала Бокерия в своём Telegram-канала, измерьте сахар несколько раз в день:

утром, когда проснетесь; перед каждым приёмом пищи; через 2 часа после еды; перед сном.

Запишите полученные цифры и обязательно то, что именно вы ели.

«Будет ещё лучше, если в какие-то дни вы ограничите употребление сахара и проследите реакцию вашего организма. Поверьте мне: вы многое узнаете о себе, в частности, как ваш организм усваивает сахар, как работает поджелудочная железа», — объяснила кардиолог.

Как отметила врач, даже сахарозаменители действуют на людей по-разному. Некоторые могут пить диетическую газировку, в котором вместо сахара используется аспартам, без каких-либо последствий для здоровья. Другим же от такого же количества подсластителя становится плохо.

Чем опасен рафинад

Бокерия посоветовала стараться изо всех сил исключить из рациона рафинированный сахар. Он содержится в выпечке, пирожных, конфетах и собственно сахаре, который мы кладем в чай, кофе и компоты.

«В патологических количествах, а главное, в переработанном виде, сахар приводит к развитию ожирения, диабету, аутоиммунным проблемам, повреждению внутренней стенки сосудов, гибели нервных окончаний, онкологии и много ещё чему», — предупредила врач.