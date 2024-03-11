Ученые нашли новый способ лечения облысения

80% мужчин сталкиваются с облысением по мужскому типу. Однако до недавнего времени исследователям мало было известно о том, как можно замедлить, остановить и обратить вспять этот процесс.

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По мнению учёных, в борьбе с облысением может помочь криогенная заморозка и клонирование волос. Дело в том, что у лысеющих людей на самом деле волосы не выпадают — просто их количество в целом сокращается. Пол Кемп, генеральный директор HairClone (компания, которая разрабатывает средство против облысения), говорит, что облысение вызвано миниатюризацией волос. То есть сами волосы становятся меньше настолько, что их почти не видно.

Причина, по которой наши волосы могут сокращаться, заключается в особом типе клеток кожи, называемых дермальными сосочками. Эти клетки расположены вокруг оснований волосяных фолликулов и нужны для формирования, роста, текстуры и толщины волос.

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При облысении количество клеток вокруг каждого фолликула начинает снижаться. В идеале этих клеток должно быть около 1000. Они уничтожаются дигидротестостероном, активной формой гормона тестостерона, который заставляет мужчин развиваться в период полового созревания.

Клонирование волос считается одним из наиболее эффективных способов замены клеток дермального сосочка. Эта практика пока недоступна в Великобритании и США и, вероятно, будет стоить тысячи долларов, когда появится на рынке в ближайшие несколько лет. В отличие от пересадки волос клонирование можно осуществить ещё до того, как произойдёт сильное облысение.

Также в одном исследовании, опубликованном в «Журнале косметической дерматологии», отмечается, что жировые клетки, взятые из живота, можно использовать для регенерации волос. Эта процедура выглядит многообещающей и сводит на нет необходимость криогенной заморозки фолликулов в молодом возрасте.

Ещё один метод решения этой проблемы связан с использованием микроРНК. То есть крошечных молекул, которые действуют как клеточные диммеры, настраивая экспрессию генов путем взаимодействия с информационной РНК. Необходимо всё это для стимуляции роста волос.

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