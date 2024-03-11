Какие гормоны влияют на лишний вес

Чаще всего избыточный вес возникает из-за поступления избытка калорий и снижения энергозатрат. В основе проблемы лежат низкая физическая активность, характер питания, генетическая предрасположенность, наследственность, психоэмоциональные факторы. Также прибавку веса могут спровоцировать эндокринные заболевания. Об этом рассказала врач-эндокринолог-диетолог ФНКЦ ФМБА Росси Альфина Латипова в Telegram-канале организации.

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"При заболевании щитовидной железы в виде гипотериоза, повышении кортизола и пролактина возможна небольшая прибавка веса", - уточняет она. И добавляет - гормональные исследования назначает врач, если есть характерные симптомы.

Кроме того, ожирение - основной фактор риска для ряда хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета, суставов и печени. Также увеличиваются риски некоторых видов рака.

"Поэтому медобследования направлены на поиск последствий, а не причин избыточного веса", - пояснила Латипова.

Среди рекомендованных обследований - исследование липидного спектра, глюкозы крови, сердечно-сосудистой системы, функции печени и почек.