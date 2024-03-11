Пальмовое масло назвали причиной возникновения рака

Употребление пальмового масла может спровоцировать развитие рака. К возникновению заболевания приводят содержащиеся в этом продукте жирные кислоты. Об этом заявили ученые Барселонского института науки и техники вместе с коллегами из испанских и американских университетов.

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Жирные кислоты выполняют роль строительного материала для клеточных оболочек и других компонентов клетки. Относящаяся к ним пальмитиновая кислота, как оказалось, оказывает влияние и на раковые клетки. По результатам исследования, проведенного на мышах, выяснилось, что опухоли, подвергнутые воздействию пальмитиновой кислоты, обладали высокой степенью метастазов даже после прекращения этого воздействия.

В связи с этим ученые рекомендовали людям с выявленными онкологическими новообразованиями отказаться от продуктов, в составе которых есть пальмовое масло. Также специалисты советуют быть осторожнее и при употреблении других жирных кислот.

Автор исследования доктор Хуан Лопес заявил, что полученные данные позволяют по-новому посмотреть на механизмы, лежащие в основе метастазирования, и указывают на потенциальные мишени для разработки анти-метастатических терапий. Однако для более глубокого понимания процессов понадобятся дополнительные исследования, пишет журнал Nature.

Ранее онколог Иван Карасев заявил, что жирное мясо и консервы в случае неконтролируемого их потребления могут увеличить риск развития рака. Именно эти продукты зачастую являются причинами развития опухолей различных отделов толстого кишечника или прямой кишки.