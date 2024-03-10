Кандидоз у женщин: почему возникает и как избавиться от него навсегда

Вульвовагинальный кандидоз или так называемая «молочница» — неприятное заболевание, которым страдают многие женщины. На его долю приходится 45% от всех инфекционных патологий нижних отделов мочеполовой системы. О том, почему возникает кандидоз и как от него избавиться, рассказала сайту «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «Инвитро» Эльвира Исаева.

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Симптомы молочницы знакомы, практически, каждой женщине. Это зуд и жжение, белые, творожистые выделения, боль и неприятные ощущения при мочеиспускании, боль и жжение во время интимной близости (диспареуния).

При запущенных и тяжелых формах течения появляются трещины кожных покровов и слизистой гениталий. Также могут возникнуть симптомы цистита и воспалительные заболевания органов малого таза.

Существует несколько путей передачи кандидоза. Заболевание может возникнуть из-за кишечника, при контакте с экзогенными источниками инфекции, через бытовые предметы, половым путем. Бесконтрольное применение лекарств, в первую очередь — антибиотиков, также может стать причиной молочницы, объясняет врач.

«В группе риска чаще всего находятся пациентки с дисметаболическими расстройствами, дисфункцией иммунной системы, женщины со сниженной резистентностью организма и с генетической предрасположенностью. Известно, что каждая четвертая женщина страдает от появления или обострения кандидоза после курса антибиотикотерапии и является носительницей мутантного гена Pro 631 His», — объяснила врач.

Отличительной чертой молочницы являются частые повторения заболевания, несмотря на большой ассортимент противогрибковых препаратов. Гинеколог связывает это с неправильной диагностикой и неоправданным назначением противокандидозных средств.

«Причина такого положения дел кроется в неправильной диагностике и неоправданном назначении противокандидозных средств. В результате это приводит к видимому перераспределению в структуре возбудителей и селекции устойчивых штаммов. По данным многих зарубежных и отечественных исследований, диагноз „вульвогинальный кандидоз“ наиболее часто не подтверждается результатами лабораторных исследований (т.е. не обнаруживается возбудитель)», — говорит Эльвира Исаева.

В большинстве случаев кандидоз излечивается полностью. Практика показывает, что чаще всего, течение болезни зависит от возможностей иммунной системы человека и состояния других органов.

Для профилактики кандидоза существует несколько правил: правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от синтетического белья, постоянный половой партнер, интимная гигиена без фанатизма (частое мытье слизистых половых органов и длительные спринцевания — наоборот, могу навредить), применение антибактериальных препаратов строго по назначению врача, а также своевременное лечение хронических заболеваний.