Инсульт и инфаркт: факторы риска, влияние группы крови и вредных привычек

Рассказываем, кто больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Вокруг групп крови человека существуют различные мифы и легенды. Влияние на характер, необходимость специальной диеты и ментальная совместимость — всё это не имеет отношения к реальности. Тем не менее этот показатель действительно способен оказывать действие на риск развития определённых недугов, в том числе инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. И, в отличие от перечисленных выше заблуждений, это имеет научное обоснование», - Георгий Смирнов, кардиолог, врач функциональной диагностики медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника»

Группы крови челоека

У каждого из нас в крови находятся эритроциты – красные кровяные тельца, которые разносят кислород по всему организму. Помимо этого, на их поверхности могут быть антитела и унаследованные антигены. Этот комплекс веществ отличается от человека к человеку, поэтому при наличии несовместимости групп организм воспринимает чужую кровь как инородное тело, что приводит к разрушению эритроцитов.

Сейчас чаще всего используется система АВ0 в сочетании с понятием «резус-фактор» — они считаются наиболее клинически значимыми. Комбинация из антител и антигенов А и В или их отсутствие и обуславливают разделение на группы.

Например, группа А, или вторая группа, имеет В-антитела в плазме и А-антигены на эритроцитах. А первая, самая распространённая группа, не имеет антигенов вовсе, но при этом в плазме присутствуют антитела А и В.

А резус-фактор – это отдельный антиген, который может присутствовать или отсутствовать. Его наличие добавляет к группе слово «положительная», отсутствие – «отрицательная».

Кто больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям

Когда стало понятно, что состав крови одного человека напрямую влияет на её совместимость с кровью другого человека, возник логичный вопрос – может ли это влияние распространяться дальше? В попытках найти связь между частотой возникновения определённых заболеваний и группой крови было проведено несколько исследований. И, как показали их результаты, особенно сильное отличие между группами крови заключается в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, у лиц с группами крови А и В по сравнению с группой О в 1,6 раза выше риск развития тромбоэмболических осложнений – это нарушение кровотока из-за появления тромбов, которые сужают просвет сосудов или вовсе перекрывают его. Также по сравнению с группой О группа А была связана с более высоким риском сердечной недостаточности и гиперлипидемии – аномально повышенным уровнем липидов или липопротеинов.

Кроме того, люди с группой крови А имеют повышенный риск развития атопии – состояния, при котором у организма есть излишняя склонность на иммунный ответ на в целом безвредные вещества из окружающей среды. Другими словами, растёт вероятность возникновения аллергии.

В дополнение к повышенному риску тромбоэмболических заболеваний и артериальной гипертензии группа крови В связана с повышенным риском инфаркта миокарда по сравнению с группой крови О.

В целом исследования показывают, что люди, не относящиеся к группе O, имели худшее состояние здоровья и меньшую продолжительность жизни по сравнению с людьми с группой крови O. Чаще всего это наблюдалось у лиц с группой А. Может показаться, что людям с группами А и В не повезло во всём. Но нужно учитывать два момента.

Факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний

На самом деле, гораздо больший вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний вносят другие факторы:

вредные привычки;

плохое питание;

недостаток двигательной активности;

стресс;

ожирение.

Группа крови действительно оказывает влияние на риск, но не настолько значительное. По этой причине при возникновении проблем со здоровьем не стоит первым делом винить группу крови – сначала лучше пересмотреть образ жизни.