Врач-сомнолог Анастасия Гломадо рассказала, чем опасен храп для здоровья.

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В интервью RT она объяснила, что храп возникает из-за расслабленных мышц глотки, которые приводят в движение вдыхаемый воздух, после чего мышцы начинают вибрировать и слышится характерный звук.

«При увеличении амплитуды колебаний стенки глотки просвет верхних дыхательных путей может оказаться полностью перекрытым, – отметила она. – В этом случае воздух перестает попадать в лёгкие, что приводит к приступам удушья».

По словам специалиста, из-за частых эпизодов удушья со снижением концентрации кислорода в крови у человека появляется сонливость на протяжении всего следующего дня и головные боли».

При этом, подчеркнула сомнолог, острый и хронический недостаток кислорода во время сна приводит к повышению артериального давления, нарушениям ритма сердца, развитию инфаркта миокарда и инсульта.

Кроме того, тяжёлая форма апноэ сна у детей ведёт к выраженному синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к отставанию физического и психического развития.

В этой связи Гломадо рекомендует при появлении первых признаков храпа обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от неё избавиться.

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