Врач назвала неожиданную причину инсульта

Перепады температуры и усиление ветра в весенний период могут стать причиной инсульта. Об этом заявила врач общей практики Мария Беляева в беседе с журналистами.

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«Пока нет четкого понимания связи развития инсульта и изменения погоды. Тем не менее существуют данные о том, что большее количество инсультов происходит при уменьшении температуры, чем при ее повышении. Также чаще инсульты наблюдаются при усилении ветра — видимо, из-за разницы атмосферного давления», — сообщила медик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Температурные перепады всегда наносят урон здоровью и повышают риск возникновения инсульта. Чтобы его предотвратить, Беляева рекомендовала следить за артериальным давлением и вовремя принимать назначенные препараты. Медик также посоветовала регулярно проходить обследования, отказаться от вредных привычек, уменьшить количество стресса. Уберечь от инсульта, по ее мнению, может качественный отдых и легкая физическая активность, особенно на свежем воздухе.

Врач-диетолог Татьяна Залетова ранее сообщила, что употребление какао также поможет в профилактике инсультов и инфарктов. Содержащиеся в напитке антиоксиданты и флавоноиды способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь.