Врач назвала разрушающий стенки сосудов продукт

О вреде сахара, который, кстати, дает нам энергию, врачи говорят постоянно. Но сладкие продукты бывают разные. Кроме того, сахар порой неожиданно обнаруживается совсем не в сладких блюдах. Чего стоит опасаться в первую очередь? В нюансах помогла разобраться кардиолог Ольга Бокерия.

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Врач напомнила, что в природе сахар содержится во фруктах, ягодах, овощах, которые ест человек. Избегать такой пищи не стоит.

В "патологических количествах, а главное, в переработанном виде" сахар приводит к развитию массы опасных недугов. Например, провоцирует повреждение внутренней стенки сосудов. Также с чрезмерным употреблением такой "пищи" медики связывают гибель нервных окончаний, онкологию, аутоиммунные проблемы, диабет и ожирение.

Как пишет кардиолог в своем Telegram-канале, исключить стоит именно рафинированный сахар.

"Тот, который есть в выпечке, пирожных, конфетах и собственно сахар, который мы кладем в чай, кофе, компоты и прочее", - уточнила врач.

Кроме того, не стоит забывать, что кругом скрытые сахара. Их могут добавить в заправку для салата, магазинные соусы (кетчуп, например), йогурты, соки и приправы.

Что касается фруктов, то с ними стоит быть аккуратнее. Безусловно, они "в натуральном виде очень полезны", подчеркнула врач. То есть, если вы их съедаете целиком, а не делаете их них, например, сок. В любом случае надо знать меру.

"Фруктоза (это тип сахара) в некоторых видах фруктов вызывает повышенное газообразование", - предупредила врач, затронув тему "полезных продуктов" в принципе.

Например, употребление слишком большого количества авокадо может привести к болям в желудке. Ориентироваться стоит не на советы блогеров или диетологов из интернета, а на индивидуальные реакции организма.