Daily Mail: йога и ходьба могут облегчить боль в животе при месячных

Британский семейный врач Джоди Монтлейк рассказала Daily Mail, что во время месячных женщинам лучше избегать изматывающих высокоинтенсивных упражнений. Вместо них лучше отдать предпочтение ходьбе, йоге и пилатесу.

© Газета.Ru

Монтлейк объяснила, что во время менструации у женщин могут возникнуть болезненные спазмы в области живота и усталость. Также в этот промежуток времени возможно усиление симптомов депрессии и тревоги. По мнению врача, в период менструации физическая нагрузка не должна быть слишком интенсивной. По ее словам, лучшим решением будет отдать предпочтение йоге, пилатесу, ходьбе и растяжке.

Такие тренировки обеспечат необходимую подвижность, снизят интенсивность болевых ощущений и помогут увеличить расход калорий, не вызывая усталости. Врач также отметила, что лучшее время для высокоинтенсивного кардио и интервальных тренировок, таких как бег, езда на велосипеде и бокс — это фолликулярная фаза. Эта фаза менструального цикла начинается с пятого его дня и проходит в течение 12-14 дней.

На этом этапе организм женщины вырабатывает больше эстрогена и фолликулостимулирующего гормона, чтобы подготовиться к выходу яйцеклетки и утолщению матки в рамках подготовки к возможной беременности. В связи с этим многие женщины ощущают эмоциональный подъем и энергичность, что позволяет им легче справляться с высокими нагрузками.