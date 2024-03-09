Волгоградский врач напомнила, какие факторы влияют на здоровье детей

Заведующая детским поликлиническим отделением городской поликлиники № 28 Елена Коробейникова рассказала волгоградцам, от чего зависит здоровье детей и почему важно делать прививки.

Сохранению здоровья ребенка способствует правильный образ жизни, в который входит соблюдение режима сна, полезное питание, умеренные физические и умственные нагрузки, благоприятный психологический климат дома и в детском коллективе, отсутствие вредных привычек и агрессивного воздействия окружающей среды.

Кроме этого, важную роль играют регулярные профилактические медицинские осмотры. Детей следует водить к врачам не только во время болезни. Также важно проходить вакцинацию в соответствии с прививочным календарем. Соблюдение этих правил позволит предотвратить развитие многих серьезных болезней.

Вакцинация помогает организму вырабатывать иммунитет. Однако все больше родителей отказываются прививать детей, что становится причиной вспышек инфекционных заболеваний, отметила Елена Коробейникова.

Важно помнить, что здоровый ребенок лучше усваивает школьную программу, отличается коммуникабельностью, любознательностью, хорошим аппетитом. Поэтому детям важно вести правильный образ жизни.