Эпидемиологи заявили об угрозе «болезни Х»

Избежать возникновения нового недуга «болезнь Х» будет сложно, заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, ссылаясь на китайских эпидемиологов. Эксперта цитирует «Пэнпай».

«Хотя возникновение «болезни X» трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться (с ней)», — сказал Ван Хэшэн.

Важнейшие характеристики «болезни Х» — высокая патогенность и скорость распространения; недуг легко мутирует. Как отметил Ван Хэшэн, риск пандемии, вызванной «болезнью X», продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы.