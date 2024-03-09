В Тюмени врачи спасли ребенка, наевшегося пластилина

В областной клинической больнице в Тюмени медики спасли ребенка, который наелся пластилина, мальчик не мог глотать и принимать пищу. Об этом сообщает портал "МегаТюмень".

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В медицинское учреждение был доставлен четырехлетний мальчик, с жалобами на невозможность глотания. Мать маленького пациента рассказала, что сын играл в комнате и наелся пластилина, спустя сутки мальчику стало плохо он начал отказываться от пищи.

"Команда врачей провела эзофагоскопию нашла инородное тело на 20 сантиметрах от резцов, который полностью купирует просвет", — сообщил и.о. заведующего эндоскопическим отделением медучреждения Евгений Нелюбов.

Пластилин вытащили с помощью специальной захватывающей корзины, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, мальчика отпустили домой.