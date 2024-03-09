Врач указала на предвестник внезапной остановки сердца

Половина летальных исходов, обусловленных проблемами с сердцем и сосудами, происходит внезапно. Ситуация, когда человек еще вчера был "здоров", а сегодня не проснулся, увы, не редкость. В ряде случаев организм дает сигналы надвигающегося опасного состояния. Однако помочь человеку медики успевают не всегда - точка невозврата наступает в течение 4-6 часов от момента появления первых признаков плохого самочувствия.

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"Ситуация крайне печальная, потому что времени на ее исправление просто нет. Здесь важно знать причины, чтобы не допустить катастрофы", - отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Одна из распространенных причин внезапной остановки сердца связана с тромбоэмболией ветвей легочной артерии (ТЭЛА), о которой еще говорят - "тромб оторвался". Как она развивается и на что обратить внимание, врач объяснила на своем канале в "Дзен".

По словам кардиолога, тромб действительно отрывается и летит с кровотоком в легочную артерию.

"Если тромб крупный, то закупорка легочной артерии рефлекторно вызывает остановку сердца и смерть", - пишет кардиолог, уточняя, что обычно тромб образуется в венах нижних конечностей или малого таза.

Есть причины образования тромба. А именно: длительная неподвижность, сгущение крови и воспаление в стенках сосуда.

Анна Кореневич также напомнила о рисках, которые провоцируют ишемическую или коронарную болезнь сердца. Это причина внезапной смерти номер один у людей старше 30-40 лет, отметила специалист. В зоне опасности - курящие и злоупотребляющие спиртным люди, пациенты с повышенным давлением, избыточной массой тела и низкой физической активностью.

Кроме того, высокий риск развития опасной болезни есть у людей, чьи родственники получили эту проблему в возрасте до 55 лет.