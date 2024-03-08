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Психолог Красноруженко рассказала о причинах депрессивного состояния весной

Психолог Галина Красноруженко рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.

Психолог раскрыла причины депрессивного состояния весной
© depositphotos.com
«Казалось бы, преображение природы весной, увеличение светового дня, солнечные лучи, зелень, цветение должны якобы придавать бодрости, прилив сил, но происходит всё наоборот. Связано это с резервами организма, которые на протяжении осенне-зимнего периода истощаются и способствуют депрессивному состоянию», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, важно нормализовать витаминный баланс, правильно питаться, чаще гулять.

Также можно внести в свою жизнь перемены, например, сделать перестановку в доме, сменить имидж.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

Болезни и лекарства
Маргарита Королева
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