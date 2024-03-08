Психолог раскрыла причины депрессивного состояния весной

Психолог Галина Красноруженко рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.

«Казалось бы, преображение природы весной, увеличение светового дня, солнечные лучи, зелень, цветение должны якобы придавать бодрости, прилив сил, но происходит всё наоборот. Связано это с резервами организма, которые на протяжении осенне-зимнего периода истощаются и способствуют депрессивному состоянию», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, важно нормализовать витаминный баланс, правильно питаться, чаще гулять.

Также можно внести в свою жизнь перемены, например, сделать перестановку в доме, сменить имидж.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.