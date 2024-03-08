Стоматолог рассказал, когда нужно удалять зубы мудрости

Рекомендуется удалять зубы мудрости, если на соседних с ними зубах были установлены коронки, вкладки или пломбы. Это позволит избежать лишних проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед, имплантолог, главный врач стоматологической клиники «Мегастом». Владимир Лосев.

«Зубы мудрости могут принести немало проблем, если на соседние зубы устанавливаются коронки, вкладки, пломбы. В таком случае восьмерки лучше сразу же удалять», — передает слова Лосева «Газета.ру».

Он также добавил, что рост зубов мудрости может вызвать воспаление. Такое обычно происходит в момент снижения иммунитета, например, при смене климата.

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Лосев отметил, что людям, которые часто путешествуют, следует быть бдительными, так как зубы мудрости могут начать беспокоить в самый неудобный момент. Кроме того, восьмерка может нарушить соседний седьмой зуб, что приведет к потере обоих. Седьмые зубы играют важную роль в пережевывании пищи, и их потеря может потребовать проведения имплантации, заключил стоматолог.