Почему опасно для здоровья ложиться спать с мокрыми волосами

Дерматологи рекомендуют засыпать с уже высушенными волосами, чтобы избежать проблем со здоровьем. Вот что может случиться.

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В идеале те, кто моет вечером волосы, должны дать им высохнуть перед сном. Дерматологи предупреждают, что сон с мокрыми волосами может повысить риск повреждения волос, привести к проблемам кожи головы: к инфекциям или ухудшению состояния кожи.

Сон с сырыми волосами может привести к их ломкости. Хотя если не будет во время сна каких-то интенсивных движений головой или ворочаний, то вряд ли волосы сильно повредятся. Об этом сказал Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, директор по косметическим и клиническим исследованиям в отделении дерматологии больницы Маунт-Синай.

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Сон с мокрыми волосами также может создать влажную и тёплой среду на коже головы. Это приведёт позднее к бактериальным и дрожжевым инфекциям. Например, у человека может развиться бактериальный или грибковый фолликулит. Он проявляется в виде небольших шишек или пустул на коже головы.

Также дрожжи Malassezia на коже головы могут вызвать себорейный дерматит — зудящую, шелушащуюся сыпь; а дрожжи Candida приводят к таким симптомам, как зуд кожи головы или волдыри.

Сон на мокрых волосах также может усугубить проблемы с перхотью. Кроме того, влажные подушки и постельное бельё способны привести к росту плесени, что может раздражать дыхательные пути.

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