Семь причин, почему кашель усиливается ночью

Терапевт Терехова: ночной кашель может быть признаком заболеваний ЖКТ. У большинства он ассоциируется с респираторными заболеваниями, но на деле так организм может сигнализировать о других проблемах. Причём усиление кашля именно ночью — довольно распространено.

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Почему так происходит и как помочь себе, «Секрету фирмы» объяснила врач-терапевт медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Татьяна Терехова.

Специалист напомнила, что кашель — это не заболевание, а лишь симптом, который указывает на наличие патологических процессов в организме.

Почему появляется ночной кашель

Респираторные заболевания. В ночные часы активность организма снижается, а мокрота меньше рассасывается и выводится, что и вызывает усиление кашля.

Микроклимат в помещении. Слишком сухой воздух в спальне может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля.

Сердечно-сосудистые нарушения. Они могут проявляться через кашель на фоне одышки и учащённого сердцебиения.

Заболевания пищеварительной системы также могут вызывать кашель, особенно если есть раздражение нервных окончаний пищевода.

Аллергия.

Бронхиальная астма.

Злокачественные новообразования.

Что делать при ночном кашле

По словам Тереховой, важно не игнорировать кашель, особенно если он возникает регулярно и усиливается ночью. Страдающим им необходимо обратиться к врачу.

Только врач способен определить истинную причину кашля и назначить адекватное лечение. Вовремя обратившись за помощью, можно не только облегчить собственное состояние, но и предотвратить развитие потенциально опасных заболеваний.

А вот самодиагностика и самолечение могут не только не принести ожидаемого эффекта, но и нанести вред здоровью, отодвигая момент обращения за квалифицированной медицинской помощью.

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