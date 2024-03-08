Ученые обнаружили самую древнюю мертвую галактику
Согласно научному исследованию, космический телескоп "Джеймс Вебб" обнаружил самую древнюю мертвую галактику без звездообразования. Об этом сообщает РИА Новости.
Галактика существовала примерно 700 миллионов лет после Большого взрыва, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет. Ученым предстоит изучить причины ранней остановки звездообразования в этой галактике и получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование.
Космический телескоп "Джеймс Вебб" был запущен 25 декабря 2021 года после многолетнего проекта с участием США, Канады и ЕС. Стоимость миссии "Джеймс Вебб" оценивается в 10 миллиардов долларов, что в сто раз превышает стоимость космического телескопа "Хаббл".