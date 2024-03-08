Ученые обнаружили самую древнюю мертвую галактику

Согласно научному исследованию, космический телескоп "Джеймс Вебб" обнаружил самую древнюю мертвую галактику без звездообразования. Об этом сообщает РИА Новости.

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Галактика существовала примерно 700 миллионов лет после Большого взрыва, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет. Ученым предстоит изучить причины ранней остановки звездообразования в этой галактике и получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, влияющих на звездообразование.

Космический телескоп "Джеймс Вебб" был запущен 25 декабря 2021 года после многолетнего проекта с участием США, Канады и ЕС. Стоимость миссии "Джеймс Вебб" оценивается в 10 миллиардов долларов, что в сто раз превышает стоимость космического телескопа "Хаббл".