Врач назвал запрещенное действие при простуде

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал запрещенное действие при простуде. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

Специалист заявил, что во время болезни нельзя носить контактные линзы. Врач объяснил, что под них может попасть бактерия, вирус или грибковая инфекция. «Если возбудитель остался под линзой, для него это очень благоприятная среда, где он начинает размножаться», — раскрыл Дементьев.

Он также подчеркнул, что линза при трении с глазом может создавать небольшую травму на поверхности роговицы. Если возбудитель попадет в нее, то, отметил Дементьев, начнется патологический процесс.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал россиянам о частых ошибках при лечении простуды. По его словам, больным не стоит самостоятельно продувать слуховые трубы, а также сморкаться двумя ноздрями.