Правда ли окрашивание волос вредит здоровью и связано с онкологией

Ученые десятилетиями изучают влияние краски для волос на здоровье, однако результаты неоднозначны. Значительная часть исследований была посвящена ее возможной связи с раком мочевого пузыря, прежде всего среди парикмахеров, которые регулярно контактировали с перманентными красками. Правда, речь идет о средствах, изготовленных до 1980-х годов.

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«Чем дольше парикмахеры работали и подвергались воздействию через кожу или легкие, тем выше вероятность развития у них рака мочевого пузыря», — объяснил вывод ранних исследований дерматолог Дэвид Голдберг в беседе с The New York Times.

Производители, по всей видимости, стали выпускать менее токсичные составы, и дальнейшие исследования уже не подтвердили рисков для мочевого пузыря, однако выяснилось, что окрашивание волос может угрожать молочным железам. Исследование 2019 года, в котором приняли участие более 46 000 женщин, подтвердило, что у тех, женщин, кто часто пользовался перманентной краской для волос — каждые пять-восемь недель, — риск развития рака молочной железы был на 9 процентов выше, чем у тех, кто не окрашивал волосы.