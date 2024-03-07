Врач-маммолог назвала правила снижения риска рака груди

Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание у женщин, причем нередко опухоль развивается в молодом возрасте. Несмотря на возможности эффективного лечения, смертность остается высокой - в России ежегодно от этого вида рака умирает около 20 тысяч женщин. Почему так происходит, что нужно делать, чтобы минимизировать риск заболеть, "Российской газете" рассказала врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

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"Рак молочной железы - это группа заболеваний. Существуют разные его подтипы, которые отличаются друг от друга биологическими особенностями. В России, согласно официальной статистике, в 2021 году впервые выявлено более 69 тыс. случаев рака молочной железы, смертность при этом составила около 20 тысяч. К сожалению, при метастатическом раке молочной железы более 70% женщин умирает в течение 5 лет с момента обнаружения болезни, даже с учетом современного лечения", - рассказала Ольга Пучкова.

Какие же факторы влияют на развитие заболевания? Доктор Пучкова выделила наиболее важные.

Во-первых, росту заболеваемости способствует увеличение продолжительности жизни и, как результат, доли стареющего населения. Пик заболеваемости раком груди отмечается в возрасте 60-65 лет.

Во-вторых, играют роль глобализация и современный образ жизни.

Интересно, что рак груди встречается чаще в странах с высоким уровнем дохода, чем в странах с низким уровнем дохода. Так, если женщина переезжает из азиатского региона в западную страну, то ее риски столкнуться с болезнью возрастают с увеличением длительности пребывания в принимающей стране. Ученые объясняют такие изменения в первую очередь характером питания и образом жизни.

"Потребление большого количества красного мяса, молока, а также уменьшение в рационе питания клетчатки являются значимыми факторами повышения риска развития рака молочной железы и других злокачественных новообразований. Росту онкологических заболеваний по всему миру также способствует гиподинамия, высокий уровень стресса, вредные привычки (в том числе употребление алкоголя), ожирение, диабет 2-го типа", - объясняет врач.

В-третьих, рост количества заболевших связан еще и с тем, что все больше женщин узнают о заболевании благодаря ранней диагностике.

"В большинстве европейских стран женщины участвуют в программах скрининга. По результатам исследования в Швеции, у женщин, которые регулярно проходят маммографию, на 41% снижается риск смерти от рака груди в течение 10 лет и на 25% уменьшается вероятность развития рака молочной железы с метастазами", - отмечает Ольга Пучкова.

Это объяснимо: опухоль, обнаруженная на ранней стадии, легче поддается лечению. А улучшить диагностику онкологам помогает искусственный интеллект.

"Сервисы на базе ИИ уже сегодня помогают выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. В СберМедИИ мы разработали полезный алгоритм "Маммография. Онкология", который позволяет рентгенологу в режиме реального времени получить второе мнение от искусственного интеллекта, а также сэкономить время на описании исследования", - отметила доктор Пучкова.

Импланты, контрацептивы, ЭКО - есть ли риск рака?

"Часто у женщин возникает вопрос о том, может ли наличие имплантов увеличивать вероятность развития рака груди. Согласно существующим данным, современные импланты не повышают риск развития рака молочной железы, но могут привести к такому редкому заболеванию, как анапластическая лимфома фиброзной капсулы импланта. Фиброзная капсула импланта - это структура, которая в норме образуется вокруг импланта после операции. Если говорить о средствах контрацепции, то прямой взаимосвязи применения гормональных противозачаточных средств и возникновения рака груди не выявлено. Однако эти препараты влияют на функцию печени, отток желчи, микрофлору кишечника, что в совокупности может приводить к повышению онкорисков. Поэтому перед приемом оральных контрацептивов обязательно проконсультируйтесь с врачом", - советует маммолог.

Что касается ЭКО, сегодня процедура считается достаточно безопасной, так как гормональная стимуляция выполняется коротким курсом.

"Более того, благодаря технологии ЭКО появляется возможность отсроченного материнства у молодых женщин, проходящих лекарственное лечение из-за рака молочной железы. До начала лечения производится забор яйцеклеток и их хранение, что дает возможность родить желанного, здорового ребенка позже, после окончания лечения и выздоровления", - делится Ольга Пучкова.

Как вести себя девушке, чтобы не заболеть?

"Кроме вышеназванных, есть и другие факторы, незначительно увеличивающие риск развития рака груди. На некоторые из них повлиять невозможно: например, на раннее (до 12 лет) начало менструального цикла, а также если менопауза наступает поздно (после 52 лет). Но за другие решения отвечает сама женщина: если она откладывает первые роды и отказывается от кормления грудью, риск заболеть у нее повышается. Хотя на самом деле, все крайне индивидуально. Важны не только биологические цифры, но и то, как женщина относится к своему организму, как она питается, занимается ли спортом, какие есть сопутствующие заболевания", - поясняет специалист.

Влияет ли на вероятность рака наследственность?