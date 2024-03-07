Множественный кариес может стать причиной частых головных болей — стоматолог
Множественный кариес может стать причиной частой головных болей. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова. Эксперта цитирует «Газета.ру».
Кариес, пульпит и периодонтит приводят к хроническому воспалению тканей вокруг корня зуба и десен.
При распространении инфекции возможно развитие хронических форм отита, тонзиллита, гайморита. Головная боль в таких случаях может быть как острого, так и ноющего характера.
Россиянам рассказали, как побороть свой страх перед посещением стоматолога
Причинами недомогания также являются:
- раздражение нервных окончаний или повреждение тройничного нерва;
- неправильный прикус;
- неправильной рост зубов мудрости;
- хронический пародонтит.