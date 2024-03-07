Множественный кариес может стать причиной частых головных болей

Множественный кариес может стать причиной частой головных болей. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова. Эксперта цитирует «Газета.ру».

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Кариес, пульпит и периодонтит приводят к хроническому воспалению тканей вокруг корня зуба и десен.

При распространении инфекции возможно развитие хронических форм отита, тонзиллита, гайморита. Головная боль в таких случаях может быть как острого, так и ноющего характера.

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