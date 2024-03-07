Затяжной кашель назвали симптомом нескольких опасных болезней

Затяжной кашель может быть симптомом туберкулеза или сердечной недостаточности, предупредила терапевт, заведующая поликлиническим отделением «Евроонко» Ольга Козлова. Она связала затяжной кашель с этими и некоторыми другими опасными болезнями в беседе с «Лентой.ру».

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Козлова обратила внимание, что в большинстве случаев кашель после простуды проходит сам по себе в течение двух-трех недель.

«После простуды затяжной кашель может появиться из-за неполного восстановление слизистой оболочки дыхательных путей. После простуды также может продолжаться активное выделение мокроты из бронхов, что также вызывает продолжительный кашель. Возможна и повышенная чувствительность рецепторов бронхов, которые реагируют на любой раздражитель, например, холодный воздух», — объяснила врач.

Однако если кашель длится от трех недель до трех месяцев, терапевт посоветовала как можно скорее обратиться к врачу. Она назвала затяжной кашель симптомом хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пневмонии, туберкулеза и даже сердечной недостаточности. Кроме того, если после ОРВИ кашель усиливается, а температура снова повышается, речь может идти уже о бактериальной инфекции, добавила собеседница «Ленты.ру».

Если кашель не проходит в течение нескольких недель или сопровождается другими симптомами — лихорадкой, одышкой или болью в груди, необходимо обратиться к врачу Ольга Козлова, терапевт

Терапевт предупредила: самолечение затяжного кашля может привести к ухудшению состояния здоровья. Только врач может установить причину состояния пациента и назначить эффективную терапию. Однако до похода к врачу для облегчения симптомов заболевания нужно пить больше теплой жидкости, например, чая с лимоном или медом, дышать чистым или увлажненным воздухом, промывать нос солевым раствором, чтобы очистить носовые ходы и уменьшить воспаление слизистой оболочки, посоветовала Козлова.

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