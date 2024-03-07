Почему ни в коем случае нельзя прикрывать нос рукой при чихании

Нельзя закрывать нос во время чихания, так как раздражители могут попасть в среднее ухо и вызвать отит, а сосуды в голове могут полопаться. Об этом рассказала врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Эржэна Дымчикова.

«Чихание помогает организму выводить раздражители из носа. Это осуществляется тем, что происходит короткий глубокий вдох и резкий выдох через нос под большим давлением. Если при чихании закрыть нос рукой, то раздражители под большим напором могут попасть в среднее ухо и вызвать отит», — поделилась Эржэна Дымчикова в разговоре с «Газетой.Ru».

Она отметила, что в таком случае могут лопнуть и микрососуды в голове из-за высокого давления.

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Эксперт рекомендует чихать в платок или салфетку. Если их не оказалось под рукой, то лучше — в сгиб локтя. В случае, если человек чихнул в руку, то ее нужно потом обязательно помыть. Таким образом микробы не будут распространяться.

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