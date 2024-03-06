Невролог предупредила об опасности недосыпа для мозга

Недостаток сна может привести к когнитивным нарушениям мозга, предупредила врач-невролог Анастасия Тарасова. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что недосып вызывает рассеянность и чувство усталости. Затем человек может начать забывать о важных делах, чаще теряет вещи, не может вспомнить слово.

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Что это? Первая мысль: «Все, я теряю память». На самом деле в медицине есть понятие обратимых и необратимых когнитивных нарушений. И зачастую мы имеем дело именно с первыми. Важно своевременно обратиться к врачу, — пояснила врач.

Кроме того, на фоне недостатка сна повышается уровень тревоги, нарушается эмоциональный фон. Если постоянно не соблюдать режим, новые события будут восприниматься искаженно: центральная нервная система просто не сможет сформировать адекватный эмоциональный ответ. Тарасова уточнила, что это чревато тревожными и депрессивными расстройствами. Также при недосыпе повышаются риски развития ожирения, гипертонии, эндокринных нарушений и частых головных болей.

Сомнолог Елена Царева ранее предупредила, что из-за повторных сигналов будильника нарушается качество сна, появляется сонливость и спутанность сознания в дневное время. Специалист рекомендовала пересилить себя и все же встать после первого звонка. Кроме того, она посоветовала ставить устройство на одно и то же время и с одинаковым сигналом как в будни, так и в выходные дни.