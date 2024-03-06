Врач назвал неожиданную причину неприятного запаха изо рта

На самом деле причин у неприятного запаха изо рта может быть немало, в том числе, и медицинского толка.Однако, доктор Викас Приня, известный под ником London Dentist в TikTok, привел в пример еще одну причину.

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По мнению медика, если человек в поиске причин запаха уже все проверил и ничего не обнаружил, все дело может оказаться в камнях миндалин.Они постепенно накапливаются в задней полости рта в виде отложения кальция. В них зачастую живут и размножаются тысячи невидимых бактерий, что, собственно, и вызывает неприятный запах.

В реальной жизни камни миндалин или тонзиллиты не представляют серьезной проблемы или угрозы для здоровья.Но могут выливаться в иные проблемы – как раз в неприятный запах изо рта, что может весьма усложнить человеку жизнь как в профессиональном, так и в личном плане.

Так что, лучше всего нанести визит врачу и с его помощью разобраться в ситуации и ее решении.