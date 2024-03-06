Эксперт объяснила, когда в РФ появится своя вакцина от ВПЧ

Важность этого события в медицинской сфере объяснила aif.ru директор Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева.

В России рак шейки матки, связанный с вирусом папилломы человека, занимает первое место в структуре смертности среди женщин репродуктивного возраста и второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин до 45 лет. В странах, где вакцинация от ВПЧ давно введена, удалось снизить заболеваемость. Онкогенные штаммы вируса играют ключевую роль в развитии рака шейки матки.

Вакцинация считается наиболее эффективной мерой профилактики рака шейки матки. Рекомендуемой целевой группой для вакцинации являются подростки в возрасте 9-14 лет, так как иммунизация до начала половой жизни наиболее эффективна. В настоящее время вакцинация от ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 137 странах мира. В России планируется внедрение вакцинации в Национальный календарь профилактических прививок в 2026 году.

Первая отечественная вакцина от ВПЧ находится на заключительной стадии клинических испытаний. Разрешение на проведение III фазы клинического исследования получено у производителя Минздравом РФ. Вакцина будет защищать от четырех самых распространенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки и другие онкологические и доброкачественные заболевания.

Исследование включает 402 добровольца в возрасте от 9 до 17 лет и будет проводиться с марта 2024 года до октября 2025 года в Москве, Перми и Екатеринбурге. Одним из центров исследования станет Сеченовский Университет. Для участия в исследовании формируется группа участников, которым будет проведен медицинский скрининг для предотвращения поствакцинальных реакций. Вакцинация будет проводиться амбулаторно с соблюдением всех медицинских протоколов и рекомендаций.

Екатерина Алексеева подчеркнула важность вакцинации как для молодых девушек, так и для молодых людей, так как вакцина защищает не только от рака шейки матки, но и от других онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ.