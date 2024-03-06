Названа самая грозная болезнь, при которой возникает отвращение к мясу

Самой грозной болезнью, при которой возникает отвращение к мясной продукции, является рак желудка, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик подчеркнула: подобный симптом в данном случае может говорить о последних стадиях недуга при любой локализации опухоли.

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Самым грозным заболеванием, при котором возникает отвращение к мясу, является рак, в первую очередь — желудка. На поздних стадиях это может проявляться при любых локализациях. Нежелание есть мясо встречается при ряде проблем с печенью, а также при сильных стрессах и клинической депрессии. При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии, — добавила Чиркова.

Собеседница отметила: если человек, который раньше с удовольствием ел мясо, не побывав на бойне, начинает испытывать к этому продукту резкий негатив, то ему необходимо срочно обратиться к врачу.