Стоматолог рассказала, как зубы влияют на головную боль

Причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова. Она объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.

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Поворот зубов, скученность, отсутствие антагониста (противоположного зуба) — все это факторы, которые приводят к неправильному распределению давления между зубами, мышечному спазму, — объяснила специалист.

По словам эксперта, головная боль может оказаться следствием нарушений в височно-нижнечелюстном суставе, что связано с неправильным прикусом. Также на данную патологию могут указывать скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта. Еще одной причиной головных болей может быть неправильный рост зубов мудрости, которым зачастую не хватает места на челюсти.

Головные боли также могут возникать из-за множественного кариеса, пульпита, периодонтита и хронического пародонтита, добавила стоматолог. В этих случаях воспаляются ткани вокруг корней зубов и десен, что способствует развитию хронических форм отита, тонзиллита и гайморита, которые провоцируют головную боль как острого, так и ноющего характера.

Посещение стоматолога поможет выяснить, связана ли головная боль в вашем случае с заболеваниями зубочелюстной системы, — подытожила Мартынова.