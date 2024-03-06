В Самаре врачи улучшили мужчине зрение с двух до ста процентов

Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского восстановили зрение пациенту с врожденной аномалией рефракции глаза - с помощью современных технологий и через один микроразрез.

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У молодого человека была врожденная дальнозоркость экстремально высокой степени (более +9 диоптрий) и астигматизмом (более дух диоптрий). То есть он практически не видел вдаль, не видел при работе на близком расстоянии. Не помогали даже очки.

Офтальмологи приняли решение заменить хрусталики пациента на искусственные. Как объясняют врачи, такие сложные операции ранее делали в несколько этапов. Теперь новое высокоточное оборудование позволяет помочь пациенту в течение одной операции.

"Пациенту проведена современная бесшовная операция на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции были выполнены через один разрез шириной два миллиметра", - отметил заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т.И. Ерошевского Степан Туровский.

Таким образом, глаз был минимально травмирован, а реабилитационный период заметно сократился. Уже на следующий день после операции пациент стал видеть на сто процентов.

Хирурги использовали фемтосекундный лазер и систему дополненной реальности. Фемтосекундный лазер позволяет без касания глаза инструментами только при помощи лазерного луча делать на хрусталике надрезы, чтобы затем убрать части хрусталика и имплантировать искусственную линзу. Система дополненной реальности позволяет с микронной точностью выполнять имплантацию линзы без отклонений от оси.

"Хирург касается глаза только в те моменты, когда нужно удалить и имплантировать хрусталик. В остальные моменты он глаза не касается, это делает техника", - отметил врач.

Пациента уже выписали домой. Он отлично видит. Три месяца мужчина будет наблюдаться у офтальмологов.