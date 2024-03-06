Врач: неправильная клавиатура может спровоцировать воспаления в кистях

Неправильная клавиатура и мышь могут привести к развитию воспалений в кистях. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

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По его словам, проблемы чаще всего возникают из-за движения пальцами при работе с клавиатурой. Он уточнил, что кисть в этом случае должна лежать более плоско, поэтому важно убрать задние ножки у клавиатуры. Эксперт также рекомендует выбирать клавиатуры с более низкими клавишами, чтобы снизить нагрузку на карпальный канал в запястье. Хорошев призвал отказаться и от силиконовых подкладок.

«Если говорить о мышках, то это должна быть по возможности более плоская мышка, чтобы подъем кисти относительно предплечья был меньше, чтобы меньше был угол. Некоторые говорят, что якобы гелевая подкладка под лучезапястный сустав поможет, но на самом деле — нет. Ее нужно располагать очень грамотно, и может так случиться, если человек неправильно расположил свою кисть, силиконовая подкладка под сустав будет давить на карпальный канал и ещё больше ухудшит ситуацию», — заключил врач.

В конце февраля лснованная дизайнером Денисом Агарковым компания Serene Industries представила клавиатуру Icebreaker, главной особенностью которой является то, что ее корпус и клавиши сделаны из алюминия. Дизайн устройства вдохновлен небоскребом Flatiron в Нью-Йорке. При его изготовлении используется сплав алюминия 6061.