Ученые выяснили, как различить аллергию и хронический синусит

Исследование, опубликованное в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery, показало, что люди, долгое время страдающие аллергией, на самом деле могут болеть хроническим синуситом, который требует другого лечения. Учёные из Университета Цинциннати предоставили список признаков и симптомов, на которые следует обратить внимание.

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Аллергический ринит и синусит имеют схожие симптомы, часто проявляющиеся заложенностью носа или насморком, и могут проявляться давлением в пазухах. Но, несмотря на их сходство, эти два заболевания лечатся по-разному.

Учёные определили факторы, которые тесно связаны с хроническим синуситом и требуют обращения к врачу:

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