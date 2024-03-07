Обычно зубы мудрости прорезаются у людей в возрасте от 16 до 28 лет. Иногда они растут неправильно. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев. Он также назвал показания к удалению «восьмерок», сообщает радио Sputnik.

«Неправильное прорезывание зуба мудрости, наличие кисты возле него, отсутствие зуба-антагониста, из-за которого создается разница в давлении на зубы, – показания к удалению. Если зуб прорезался только частично или вообще остался под десной – тоже показание к удалению. Всякие воспалительные процессы, кариес – потому что до такого зуба достаточно сложно дотянуться, чтобы его вылечить», – сказал Пирвердиев.

Если зубы мудрости выглядят здоровыми, им надо уделять особое внимание и регулярно посещать стоматолога, посоветовал врач. Часто зубы мудрости поражаются кариесом, так как человек не может хорошо прочистить данную область. Необходимо каждые полгода ходить на профилактический осмотр, заключил Джейхун Пирвердиев.