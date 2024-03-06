Глазной хирург рассказал о потенциальной «эпидемии слепоты» среди молодых людей

Глазной хирург Йорн Йоргенсен посетовал на распространение настоящей «эпидемии слепоты» среди молодых людей.

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Под «слепотой» Йоргенсен имеет в виду близорукость, которая наблюдается у всё большего числа представителей поколения Z — молодых людей, которые родились между 1997 и 2012 годами. По словам хирурга, молодые люди мало бывают на улице, не получают необходимого солнечного света вовремя и в нужном объёме, а потому не получают и необходимую дозу дофамина. Отсюда и проблемы со зрением.

Но, разумеется, основополагающий фактор — длительное пребывание за гаджетами, когда молодые люди долго фокусируются на объектах, а экран держат в нескольких дюймах от лица. Глаз мигает меньше, мышцы растягиваются, а хрусталик смещается. Это может приводить различным болезням глаз, в том числе к близорукости.

«В критический период их жизни они не получают естественного солнечного света, а это, в свою очередь, вызывает очень заметный рост близорукости, это вызывает тревогу, и то, что мы наблюдаем, является эпидемией», — отметил Йоргенсен.

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