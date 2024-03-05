Диетолог рассказал о провоцирующих бессонницу продуктах

Шоколад, апельсины и чеснок ухудшают сон и способны вызвать бессонницу, заявил сертифицированный диетолог Дэниел Херман. В беседе с Metro.co.uk он рассказал и о других провоцирующих нарушения сна продуктах.

© Lenta.ru

Херман подчеркнул, что у каждого человека может быть свой список ухудшающих качество сна продуктов. «Чтобы понять, какую пищу лучше не есть на ночь именно вам, нужно наблюдать за организмом и прислушиваться к его реакциям», — дал совет диетолог. При этом он уточнил, что некоторые продкты чаще других вызывают симптомы, нарушающие сон. К ним он причислил, например, шоколад, который содержит кофеин и теобромин, провоцирующие изжогу и вызывающие дискомфорт в желудке.

Помимо этого, диетолог рекомендовал не есть на ночь лук и чеснок, так как они часто провоцируют вздутие живота и кислотный рефлюкс. К аналогичным последствиям, по его мнению, может привести употребление апельсинов или грейпфрутов перед сном. Кроме того, бессонницу часто вызывает острая пища, уверен Херман.

Специалист добавил, что спиртное и сладкие газированные напитки тоже могут быть причиной плохого сна. Он объяснил, что они способствуют выработке кислоты в желудке. Если она попадает в пищевод, то начинается изжога, из-за которой человек просыпается и не может уснуть, объяснил эксперт.