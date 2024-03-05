Врач перечислила болезни, о которых свидетельствует боль в пятках

Боль в пятках может свидетельствовать о плоскостопии, поражении нерва и воспалении мягких тканей или кости, предупредила врач-педиатр Светлана Буданцева. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что при плоскостопии на пятку оказывается слишком большая опорная нагрузка, из-за чего также могут появляться ушибы.

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Боль в пятке может возникнуть при плоскостопии, которое бывает разных видов. Тогда на пятку приходится слишком большая опорная нагрузка, а также чаще возникают ушибы мягких тканей. Стреляющая боль чаще всего связана с поражением нерва. При воспалении мягких тканей или кости возникает пульсирующая боль, которая сопровождается жжением в других местах, — пояснила врач.

Болевые ощущения могут сопровождать патологии сосудов, костей, связок и суставов, особенно в случае обострения из-за переутомления. Кроме того, резкая боль в пятках является признаком травм: переломов и растяжений. Буданцева добавила, что неприятные ощущения могут быть связаны с варикозной болезнью, воспалением сухожилий или мышц, артритами и артрозами. Если симптом сопровождается шелушением кожи, трофическими язвами и онемением конечностей, следует провериться на сахарный диабет.