Врач назвал причины хронического отита

Врач-оториноларинголог Городской Покровской больницы Александр Калашников объяснил, почему возникают хронические отиты.

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Отит, или воспаление уха, является одной из самых распространенных причин обращения к врачу. В зависимости от локализации заболевание классифицируется как наружное, среднее или внутреннее, каждое из которых имеет свои симптомы и подходы к лечению.

По словам эксперта, хронический отит может возникать по разным причинам.

— Количество патогенов, которые могут вызывать течение хронического отита, очень широкое. Как правило, это необязательно монобактерии, а целое сочетание разнообразных бактериальных агентов, в том числе дополнительно еще и грибов, — отметил специалист в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам врача, в большинстве случаев может быть достаточно адекватной медикаментозной терапии или минимального вмешательства оперативного характера, например парацентеза, чтобы справиться с заболеванием.