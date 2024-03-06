В Минздраве рассказали о новых российских орфанных препаратах

В рамках программы импортозамещения в России появились новые препараты для лечения орфанных заболеваний. При этом отечественные разработки эффективны и обладают ценовыми преимуществами, рассказал 5 марта замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе круглого стола, посвященного доступности дорогостоящей лекарственной терапии в Совете Федерации.

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Если говорить о зарегистрированных препаратах, то это лекарства, помогающие пациентам с рассеянным склерозом, для лечения гемофилии, а также при спинально-мышечной атрофии, уточнил Глаголев.

По его словам, эти лекарства могут изменить и качество жизни больных, и расходы на медпомощь. Он отметил, что использование таких отечественных препаратов позволило за тот же бюджет, увеличить охват помощи пациентам на 25-30 процентов больше. Кроме того, клинические исследования показали высокую эффективность отечественных препаратов.