Назван самый распространенный вирус, провоцирующий рак

Существуют вирусы, способные провоцировать рак. Самым известным из них является вирус папилломы человека (ВПЧ). Об этом в интервью РИАМО сообщил врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылев. Он подчеркнул, что вакцинация женщин против ВПЧ кратно снижает риски развития рака шейки матки.

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«Однако важна не только прививка, но и то, когда она сделана. Наиболее эффективна вакцинация до начала половой жизни», — отметил онколог.

Он напомнил, что ВПЧ передается половым путем. При этом, по его словам, повышаются риски возникновения не только рака шейки матки, но и других его видов. Специалист рекомендовал прививаться как женщинам, так и мужчинам.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный до этого рассказал, что не исключен контактно-бытовой способ заражения ВПЧ — через небольшие ссадины, царапины и порезы. Всего, по его словам, науке известны около 200 типов ВПЧ, и большинство из них могут стать виновниками появления бородавок и папиллом на коже. Однако некоторые штаммы ВПЧ опасны и могут привести к развитию рака.