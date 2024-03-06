Правда ли, что бородавками можно заразиться при прикосновении

Некоторые считают, что при рукопожатии можно подхватить то, чего никогда бы не хотел, а пандемия это мнение только укоренила. Но речь обычно идёт про вирусы, а не какие-то кожные заболевания, при чём тут тогда бородавки, верно? Но врач объяснил, почему заразиться бородавками вполне можно.

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Правда ли, что можно заразиться бородавками при рукопожатии? Да.

Откуда берутся бородавки

Как рассказал иммунолог Андрей Продеус, бородавка — это нарост на коже, который появляется из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Заразиться им можно даже при прикосновении, но есть один нюанс — для этого на коже должно быть повреждение, через которое вирус и проберётся. На месте этой ранки может возникнуть бородавка или папиллома.

Как защититься от ВПЧ

Сейчас для предотвращения заражением ВПЧ делают вакцинацию детей обоих полов. Зачем это делать? Не из эстетических соображений — не нравятся бородавки или папилломы, а из заботы о здоровье. ВПЧ очень онкогенный и может привести к разным видам рака. Подробнее о вакцине можно узнать здесь.