Правда ли, что бородавками можно заразиться при прикосновении? Ответ врача убил
Некоторые считают, что при рукопожатии можно подхватить то, чего никогда бы не хотел, а пандемия это мнение только укоренила. Но речь обычно идёт про вирусы, а не какие-то кожные заболевания, при чём тут тогда бородавки, верно? Но врач объяснил, почему заразиться бородавками вполне можно.
Правда ли, что можно заразиться бородавками при рукопожатии? Да.
Откуда берутся бородавки
Как рассказал иммунолог Андрей Продеус, бородавка — это нарост на коже, который появляется из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Заразиться им можно даже при прикосновении, но есть один нюанс — для этого на коже должно быть повреждение, через которое вирус и проберётся. На месте этой ранки может возникнуть бородавка или папиллома.
Как защититься от ВПЧ
Сейчас для предотвращения заражением ВПЧ делают вакцинацию детей обоих полов. Зачем это делать? Не из эстетических соображений — не нравятся бородавки или папилломы, а из заботы о здоровье. ВПЧ очень онкогенный и может привести к разным видам рака. Подробнее о вакцине можно узнать здесь.