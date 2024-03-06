Ранние симптомы опухоли головного мозга

Самым ранним симптомом опухоли мозга является длительная сильная головная боль, чаще всего возникающая сразу после пробуждения, рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Он отметил, что неприятные ощущения могут усиливаться при наклонах, перемене позы или физических нагрузках.

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Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним. Она может усиливаться при наклонах, перемене позы, физической нагрузке, пульсирует и может сопровождаться какими-то изменениями со стороны зрения: двоением, «мушками», светобоязнью, а также тошнотой, слабостью, — добавил Пикулин.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относится к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце.