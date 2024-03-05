Эксперт объяснил, почему при стрессе люди часто набирают лишние килограммы

В состоянии стресса у людей часто увеличивается вес. У этого явления есть научное объяснение, рассказала про это главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. Эксперта цитирует «Аргументы и Факты» во вторник, 5 марта.

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«В состоянии стресса многие склонны есть нездоровую пищу. Это может быть связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода. Они стимулируют аппетит и усиливают усвоение жира и сахара (углеводов). Под стрессом многие инстинктивно тянутся к фастфуду и другим нездоровым блюдам. Кроме того, пища с высоким содержанием сахара повышает уровень серотонина — химического вещества, которое вырабатывается головным мозгом и вызывает хорошее самочувствие и доброе настроение. Серотонин подавляет тревожные сигналы в головном мозге и тем самым как бы притупляет стресс», — рассказала Драпкина.

Во время хронического стресса нарушается работа поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Из-за нехватки гормона откладывается жир, человек набирает вес.