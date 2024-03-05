Употребление некоторых продуктов может стать причиной выпадения волос

Употребление в пищу некоторых продуктов может стать причиной выпадения волос по мужскому типу, рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева. О вызывающей неприятное последствие еде она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».

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Блестящие и здоровые волосы Ильичева назвала одним из главных украшений человека.

«В то же время для нашего организма волос не является жизненно важным органом, поэтому и питание волосяных луковиц происходит по остаточному принципу. Если оно нарушается по какой-то причине, старый волос гибнет и выпадает, а луковица входит в спящее состояние, волосы начинают заметно редеть», — отметила она.

По мнению нутрициолога, выпадению волос способствуют три основные причины. Одна из них — дефициты питательных веществ, необходимых для роста волоса. «Сидение на диетах», отказ от определенных продуктов, значительное ограничение белка, избыток рафинированной пищи обязательно сказываются на здоровье волос, уточнила она. Нутрициолог привела в пример исследования, которые свидетельствуют о связи выпадения волос с избытком простых сахаров, особенно в составе сладких напитков.

«Употребление газировок, соков, тоников может быть одной из причин выпадения волос по мужскому типу — облысение на затылке и по линии роста волос», — рассказала специалист.

В этом случае облысение головы будет сопровождаться избыточным ростом волос на ногах, руках, верхней губе, животе, груди.

Инсулинорезистентность, повышенный уровень сахара в крови — еще одна из причин выпадения волос по мужскому типу, которая встречается у обоих полов, продолжила она со ссылкой на другое исследование.

«Снижение функции щитовидной железы является причиной равномерного выпадения волос не только на голове, но и на теле. Именно гормоны щитовидной железы обеспечивают энергию для роста волос. Характерный признак — поредение внешнего края бровей», — объяснила Ильичева.

Также специалистка рассказала, какие вещества и витамины необходимы человеку для здоровья волос.

Белок, витамин С, кремний — волосы почти на 80 процентов состоят из особого белка — кератина. Особую роль в построении волоса имеет серосодержащие аминокислоты — цистеин и метионин. Витамины В1, В2, В5, В6, В9 и В12, холин и инозитол отвечают за деление клеток, рост волос, формирование структуры волоса. Биотин и витамин В3, а также железо отвечают за питание волосяного фолликула и доставку кислорода. Также в состав волоса входят липиды, вода и меланин — пигмент, придающий волосам цвет. Для сохранения цвета волоса важна медь. Именно с дефицитом меди чаще всего связана ранняя седина.

Чтобы волосы были здоровы, нутрициолог рекомендовала правильно питаться. В частности, по ее словам, их росту способствуют продукты, обеспечивающие производство гормонов щитовидной железы: морские водоросли, морепродукты, бразильский орех, чеснок. Также полезны будут суперфуды с высоким содержанием витаминов группы В, холина, инозитола: субпродукты, яичный желток, проростки пшеницы, отруби, икра. Кроме того, продолжила Ильичева, в рацион стоит включить продукты, нормализующие питание волосяных фолликулов при избытке дигидротестостерона: розмарин, куркуму, масло семян тыквы. В некоторых исследованиях, отметила она, кофеин показал эффективность при облысении по мужскому типу.

«Только пейте кофе умеренно, не забывая про достаточное количество чистой воды», — порекомендовала Ольга Ильичева.

Для определения причины выпадения волос, подчеркнула нутрициолог, необходимо обратиться к специалисту.