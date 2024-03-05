Врач рассказал, когда метеоризм не норма, а патология

Метеоризм — состояние, когда живот раздувается и болит. Обычно газообразование считается нормальным в ответ на погрешности в диете, но бывают случаи, когда это не норма, а патология. В каких случаях необходимо обратиться за помощью, рассказал врач высшей категории, хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» во вторник, 5 марта.

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Одна из причин метеоризма — синдром раздражённого кишечника, когда проблемы с пищеварением приводят к появлению избыточных газов. Ещё одна проблема — пищевая непереносимость, например, лактозы или глютена. Лечится такое состояние преимущественно диетой — надо отказаться от продуктов, которые вызывают непереносимость.

В список патологических причин газов также попали:

воспалительные процессы в кишечнике, появление опухолей и иных образований, инфекции желудочно-кишечного тракта и многие другие. Самостоятельно поставить себе диагноз вряд ли удастся. При регулярном появлении проблемы необходимо обратиться к врачу.