«Надо немного потерпеть — такую фразу еще совсем недавно слышали все пациенты стоматологов. С тех пор и пошел главный миф об очень сильной боли при удалении зуба, особенно зубах мудрости. Стереотип остался далеко в прошлом. Сегодня это абсолютно безболезненная процедура благодаря современной и качественной анестезии, — подчеркнул Лосев.