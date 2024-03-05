«Верят до сих пор»: стоматолог развеял главный миф об удалении зубов
Современные технологии позволяют провести удаление зуба абсолютно безболезненно для пациента, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что очень сильная боль во время процедуры давно превратилась в миф.
«Надо немного потерпеть — такую фразу еще совсем недавно слышали все пациенты стоматологов. С тех пор и пошел главный миф об очень сильной боли при удалении зуба, особенно зубах мудрости. Стереотип остался далеко в прошлом. Сегодня это абсолютно безболезненная процедура благодаря современной и качественной анестезии, — подчеркнул Лосев.
По его словам, самой распространенной является инфильтрационная анестезия — укол, после которого в течение часа или дольше можно лечить или удалять зубы без боли. Собеседник добавил: ее суть в блокировке передачи болевых сигналов от нервов к мозгу.
«При этом инфильтрационная анестезия местная, обезболивается только та область, где планируется вмешательство, в данном случае — удаление зуба», — отметил стоматолог.