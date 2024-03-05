Колопроктолог предупредил, какие виды спорта могут привести к геморрою

Развитию геморроя зачастую способствуют занятия силовыми видами спорта, например, бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика и борьба. Об этом рассказал врач-колопроктолог Алексей Винников.

© Vm.ru

Кроме этого, по словам медика, среди профессиональных велосипедистов и фигуристов случаи появления заболевания тоже не редкость.

«Во время спортивных тренировок и поднятии тяжестей на мышцы и органы малого таза (зона прямой кишки и низ живота — прим. «ВМ») оказывается чрезмерная нагрузка, что может вызвать воспаление и выпадение геморроидальных узлов, а иногда даже ректальное кровотечение», — отметил врач.

Винников отметил, что если игнорировать советы врачей и продолжать усердно тренироваться, то может случиться обострение патологии. В острой стадии геморрой можно распознать по крайне болезненным симптомам в виде жжения и зуда в области анального отверстия, а также кровянистых выделений ярко-красного цвета при дефекации. При этом в основании ануса можно прощупать видимые «шишки» — выпавшие в просвет внутренние геморроидальные узлы.

Медик также дал важные рекомендации по умеренной физнагрузке на организм при наличии у спортсменов острой или хронической формы геморроя. Необходимо максимально снизить нагрузку на мышцы таза и выполнять только общеукрепляющие организм упражнения.

Также при выполнении силовых упражнений не стоит натуживаться и не задерживать надолго дыхание, следует отказаться от некоторых упражнений, которые повышают внутрибрюшное давление: приседания со штангой, подъем штанги с пола благодаря работе мышц ног и спины и им подобные.