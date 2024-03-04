Мизантроп: кто это такой и может ли он быть опасен

Мизантропия, как депрессией. Тем не менее и психически здоровые люди подвержены ей, ведь мизантропия может быть не только ярко выраженной, но и легкой. В этом случае она становится, скорее, вариантом жизненной философии. О причинах мизантропии и способах ее преодоления — в статье «Ленты.ру».

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Кто такой мизантроп

Мизантроп — это человек, который испытывает презрение и ненависть к людям. Иногда мизантропия возникает как следствие психического расстройства, в других же случаях — это либо выбор человека, либо его бессознательный взгляд на мир.

Интенсивность мизантропии может варьироваться. Бывает, она достигает такого уровня, что человеку становится просто невыносимо находиться в обществе, а иногда она выражается лишь в частых мыслях о глупости и других пороках человечества.

«Ненависть — вполне нормальное чувство. Но важно понимать, что мизантропы обычно испытывают ее не к определенному человеку, а ко всем людям. И именно в этом есть элемент патологичности. Мизантропы часто обладают такими чертами личности, как высокомерие, пессимизм, замкнутость, недоверчивость и злоба», — объясняет «Ленте.ру» психотерапевт Татьяна Поддубная.

По ее словам, мизантропы также презирают людей за их слабости, любят стыдить и укорять других

«Мизантроп как бы самоутверждается за счет всего социума, отвергает его, как, например, когда-то его самого отвергали родители, — говорит эксперт. — По сути, когда человек ищет слабости в других и не прощает им их, он за этим высокомерием прячет бесконечный стыд за самого себя. Когда он ненавидит людей за то, что они такие, какие есть, он на самом деле маскирует ненависть к самому себе, а также страх перед обществом. Он боится, что мир обнаружит его чувство ущемленности».

Последствия мизантропии для человека и общества

Как считает Татьяна Поддубная, чтобы говорить о последствиях, нужно сначала определить разницу между социопатом и мизантропом.

Дело в том, что мизантропия обычно не предполагает активных действий. Человек с таким характером предпочитает просто сторониться других людей, поэтому он не представляет особой опасности.

Однако важный момент заключается в том, что мизантропы могут быть одновременно и социопатами, что уже считается психическим отклонением

Такие люди действительно способны не просто загореться идеей уничтожения человечества, но и приступить к ее исполнению. Именно социопатией, как правило, страдают маньяки, убийцы и насильники.

«Например, Гитлер, желающий избавиться от определенной группы людей, конечно, социопат, в котором есть черты мизантропии. Но чистые мизантропы, это, скорее, просто отшельники-одиночки, которые тихо живут, всех ненавидят и считают себя лучше других», — поясняет психотерапевт.

При этом мизантропы, согласно словам эксперта, могут быть людьми науки и философами

«Бывает так, что у них внутри настолько сильное чувство своей неадекватности, что оно через интеллект маскируется высокомерием над другими. Скорее всего, такой человек уйдет в мир мысли. Вряд ли он будет готов к работе, где нужно постоянное взаимодействие с обществом. У мизантропа нет ощущения социальных границ, поэтому выход для такого человека один — эмоциональная изоляция», — отмечает эксперт.

Мизантроп в отношениях

Вероятнее всего, мизантроп не сможет построить нормальные отношения, считает Поддубная. «Не уверена, что он вообще способен любить и подпустить кого-то к себе настолько близко, чтобы, например, создать здоровую семью. Думаю, мизантропы тоже испытывают чувства к противоположному полу, но они очень искаженные, нездоровые», — говорит она.

Так, по мнению психотерапевта, мужчина-мизантроп, если и решится на отношения, то, скорее, выберет такую женщину, за счет которой сможет постоянно самоутверждаться.

«Как бы она полы ни мыла, какую бы еду ни готовила — всегда будет плохо. То есть женщина будет всегда наказанной за что-то внутри себя. Мизантропы в отношениях жестоки, им нравится тыкать других в их недостатки, ставить окружающих на место», — предупреждает Татьяна Поддубная.

Первый в мире мизантроп

Считается, что первым мизантропом был главный герой сочинения афинского писателя Лукиана Самосатского по имени Тимон. Произведение так и называется: «Тимон, или Мизантроп». В нем рассказывается о богатом мужчине Тимоне, живущем в Афинах.

Изначально ему была свойственна невиданная щедрость. Он без труда одаривал друзей всеми возможными благами, ведь он был убежден, что те по-настоящему искренни в отношениях с ним. Однако со временем оказалось, что это не так. Выяснилось, что Тимона окружали одни льстецы, которые при первой же возможности предали его. Разочарование богача было столь сильным, что он возненавидел весь человеческий род и ушел в добровольное изгнание. В полной изоляции он сообщил всему миру свой новый взгляд на жизнь:

«Пусть будет у меня имя — приятнейшее из всех — Мизантроп — Человеконенавистник, а отличительными чертами поведения — мрачность, суровость, грубость, злость и нелюдимость». Да, Тимон не собирался уничтожать людей, но и помогать им тоже отказался: «Если я увижу погибающего в огне и умоляющего потушить пожар, смолой и маслом буду тушить. <…> Это он получил бы по заслугам».

Причины мизантропии

Эмоциональный холод в семье

Как отмечает Татьяна Поддубная, чаще всего, когда человек в детстве сталкивается с травмой, у него возникает комплекс спасателя, борца. Но бывает и наоборот.

«Иногда развивается форма тяжелого нарциссизма, чем, на мой взгляд, и является мизантропия. Она же определяется ненавистью к человечеству, которая при этом не распространяется на самого себя. Есть в этом нарциссические нотки. Поэтому я думаю, как и нарциссом, мизантропом становятся те, кто рос в эмоциональном холоде. Такого человека в целом словно не видели в семье, не проявляли к нему любовь», — поясняет психотерапевт.

При этом о нем могли заботиться функционально, добавляет Поддубная, однако без развития эмоциональных отношений.

В таких случаях у человека не формируется чувство собственной индивидуальности и появляется мысль: «Раз меня не замечают, значит, меня нет, я какой-то неправильный».

И тогда возникает гиперкомпенсация, защитное высокомерие. Вот эти пустота и одиночество перекрываются чувством «Я лучше других, я великий» Татьяна Поддубная психотерапевт

Родительская жестокость

«А вот вторая причина — это жестокость со стороны родителей, строгость воспитания, — говорит эксперт. — В такой семье ребенок ощущает себя незначимым, никчемным, чувствует, что он всегда ниже. Соответственно, когда он вырастает, он начинает самоутверждаться, вновь вступает в игру механизм гиперкомпенсации».

Как преодолеть мизантропию

Основная проблема борьбы с мизантропией заключается в том, что у такого человека в целом вряд ли возникнет мысль, что с ним что-то не так, убеждена Поддубная. Ведь чтобы признать свои заблуждения, ему нужно столкнуться со стыдом за себя. Но для мизантропа это будет крах. Поэтому, по мнению психотерапевта, скорее всего, он никогда не обратится за психологической помощью.

«Облегчение состояния возможно, когда человек чувствует, что это состояние его тяготит, но это вряд ли про мизантропа. То, что для нас кажется плохим, для него — из-за его психологических защит от реальности — это самое хорошее. У него проблем нет. Проблемы начинаются у людей, которые пытаются вступать в спор, рассказывать об идеях справедливости и гуманизма», — подчеркивает эксперт.

Тем не менее человеку, который наблюдает в себе лишь черты мизантропии, по мнению Татьяной Поддубной, могут помочь:

психотерапия;

установление новых связей;

курсы по коммуникациям;

занятие благотворительной и волонтерской деятельностью.

Известные мизантропы Парадокс: мизантропы ненавидят людей, но некоторые из них сделали для человечества много полезного — продвинули вперед философскую мысль и подарили людям яркие произведения искусства.

Среди самых известных в истории мизантропов: